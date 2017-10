Lungauer Bergretter suchen vermissten Kärntner

Im Lungau und im angrenzenden Kärnten suchen Bergretter nach einem vermissten Kärntner. Der 33-Jährige aus Gmünd war bereits am Donnerstag zu einer viertägigen Tour aufgebrochen und ist am Montag nicht zurückgekehrt.

Der Wirt des Gasthauses „Kölnbreinstüberl“ beim Kölnbreinspeicher an der Malta-Hochalmstraße in Kärnten hatte am Sonntag, die Einsatzkräfte informiert, dass seit Tagen ein Auto mit Kärntner Kennzeichen auf dem Parkplatz stehe und der Lenker nicht zurückgekehrt sei.

Die Mutter des 33-Jährigen erklärte den ermittelnden Polizisten, dass sie seit Mittwoch, 4. Oktober, keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn habe. Sie habe ihn bereits mehrmals angerufen, doch es sei immer die Mobilbox seines Handys eingeschalten gewesen, sagt Polizeisprecherin Eva Wenzl.

Letzte Handyortung im Gemeindegebiet von Muhr

Weil der Kärntner seine Bergausrüstung eingepackt hatte und mit dem Handy im Gemeindegebiet von Muhr (Lungau) eingeloggt war, gehen die Bergretter davon aus, dass der Mann zu einer mehrtägigen Bergtour aufgebrochen war.

Die Suchaktion konzentriert sich auf den Bereich Kölnbreinspitze (2.934 Meter Seehöhe) und Rotgüldensee (1.996 Meter). Eine Gruppe von Bergrettern sucht den Weiterwanderweg von der Schmalzscharte (2.244 Meter) zum Murtörl (2.260 Meter) und zur Franz-Fischer-Hütte (2.020 Meter) ab, sagt der Landesleiter der Salzburger Bergrettung, Balthasar Laireiter.

Schwierige Suche im verschneiten Steilgelände

Die Suche in dem steilen und schroffen Gelände gestaltet sich schwierig. In den vergangenen zwei Tagen habe es geschneit, auf 2.500 Meter Seehöhe liege rund 40 Zentimeter Schnee, erklärt Laireiter. Zwar hat sich das Wetter am Montag etwas gebessert, wegen Nebels konnte der Hubschrauber auf Salzburger Seite aber bisher nicht fliegen.