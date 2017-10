Köchemangel: Hoteliers suchen in Wien

Neun Hoteliers aus Salzburg bemühen sich seit Montagvormittag in Wien um fehlende Mitarbeiter. Sie treffen dort 200 arbeitslose Köche und Kellner.

Allein in Salzburger Betrieben sind derzeit rund 350 Stellen für Köche unbesetzt, in der Bundeshautpstadt sind hunderte Köche arbeitslos. Diese Jobbörse soll helfen, den eklatanten Personalmangel in den Küchen der heimischen Tourismusbetriebe zu lindern, sagt der Initiator der Aktion und Leiter des AMS Bischofshofen, Thomas Burgstaller.

„Die erste Bilanz ist sehr positiv. Schon in der ersten Stunde konnten wir mit 60 Arbeitskräften sprechen. Das waren überwiegend Köche und Küchenhilfen. Die Bewerbungsgespräche laufen noch und das erste Feedback der Hoteliers ist sehr positiv. Die Bewerber, die gekommen sind, zeigen konkretes Interesse und möchten gerne in den Pongau kommen.“

„Konnten schon erste Arbeitsverträge abschließen“

Das Projekt in Wien sei ein längerfristiges, ergänzt Burgstaller. „Das ist heute der erste Schritt. Wichtig ist, dass wir präsent sind und den Arbeitskräften signalisiert wird, dass es Jobs gibt. Auch erste Arbeitsverträge konnten wir für die Unternehmen bereits abschließen.“

Montagabend wollen AMS und Hoteliers Bilanz ziehen. Sollte der Bedarf an Köchen und Servierpersonal nach wie vor so hoch bleiben, dann werde es im November eine weitere Jobbörse geben, ergänzt AMS-Leiter Thomas Burgstaller.

Links: