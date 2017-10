Tankstellenüberfälle: Prozess gegen Sextett

Wegen zwei Tankstellenüberfällen innerhalb von 24 Stunden und anderer Delikte stehen ab Montag in Salzburg sechs junge Männer vor Gericht. Bei den Überfällen ging aber einiges schief: Der Hauptverdächtige verlor einen Teil der Beute.

Die Überfälle waren am 8. und 9. Dezember 2016. Zuerst wurde die Tankstelle in Bergheim-Lengfelden als Ziel ausgesucht - am Feiertag in der Früh. Der Tatverdächtige damals war auffallend klein, aber bewaffnet und maskiert. Der am Montag angeklagte soll rund 1.200 Euro Bargeld erbeutet haben. Aber ein Zeuge rempelte ihn an, er verlor das Geld.

Polizei

Der zweite Überfall passierte knapp 20 Stunden später in Elixhausen. Auch hier war der mutmaßliche Räuber auffallend klein, bewaffnet und maskiert. Diesmal soll er knapp 700 Euro Bargeld, aber auch Autobahnvignetten im Wert von 7.400 Euro mitgenommen haben. Auch hier verlor er einen Teil der Beute.

Hauptangeklagter von anderen unter Druck gesetzt?

Als Hauptverdächtiger sitzt am Montag ein 20 Jahre alter rumänischstämmiger Österreicher auf der Anklagebank. Er dürfte offenbar von drei Mitangeklagten wegen Schulden stark unter Druck gesetzt worden sein. Insgesamt sind sechs Mann angeklagt: drei Österreicher, zwei Russen und ein Türke zwischen 17 und 23 Jahren. Die Delikte, die ihnen vorgeworfen werden, reichen von Raub über gewerbsmäßigen Diebstahl bis zu Nötigung. Die Gerichtsverhandlung soll drei Tage lang dauern.

Links: