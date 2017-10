Schneckenfossilien als neues Naturdenkmal

86 Millionen Jahre alte versteinerte Schnecken sind das neueste Naturdenkmal im Land Salzburg. Die Fundstelle der Fossilien südlich der Schneckenwand bei Rußbach (Tennengau) soll künftig auch besser für Besucher zugänglich sein.

Die Schnecken gehören zu zwei Arten, die bisher nur an dieser Stelle in Rußbach gefunden wurden - Trochactaeon conicus und Trochactaeon giganteus. Sie lebten in der Oberkreidezeit vor etwa 86 bis 83 Millionen Jahren. Damals war das heutige Kalkgebirge vermutlich eine Lagune mit salzhaltigem Wasser. Die Schneckenfossilien wurden im Lauf der Geschichte in grauen Mergelkalk eingebettet.

LMZ/Fritz Seewald

Initiative von Museumskustos

Die jetzt unter Schutz gestellte 860 Quadratmeter große Fundstelle in etwa 1.000 Metern Seehöhe liegt oberhalb einer Forststraße südlich der Rußbacher Schneckenwand. Die Fossilien dürften auch im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die Forststraße freigelegt worden sein. Die Fundstelle liegt an einem Wanderweg.

Das Naturdenkmal geht auf die Initiative des Biologielehrers und Rußbacher Museumskustos Fritz Seewald zurück. Er arbeitete auch ein Konzept für eine bessere Präsentation der Funde aus - etwa mit einem informativen Rundweg. Derzeit informiert eine großformatige Tafel an der Fossilienfundstelle über die versteinerten Rußbacher Schnecken.