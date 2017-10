Pläne für billigeres Öffi-Jahresticket

Das Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr im Bundesland Salzburg soll deutlich billiger werden - das wünscht sich zumindest Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG).

Zur Zeit kostet das Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland mehr als 1.500 Euro. Dieser Preis soll jetzt sinken, sagt Verkehrslandesrat Mayr. Mit einem attraktiveren Preis könnten noch deutlich mehr Salzburgerinnen und Salzburger auf Bahn und Bus umsteigen, sagt Mayr: „Ich nehme mir da Tirol ein bisschen als Vorbild - so um die 500 Euro. Wenn wir das schaffen, wird das auch funktionieren.“

Auch die SPÖ hatte ein solches günstigeres Jahresticket schon gefordert - zuletzt am vergangenen Mittwoch im Landtag. Da hatte SPÖ-Chef Walter Steidl eine Jahreskarte für sämtliche öffentlichen Verkehrsmittel um maximal 665 Euro gefordert - mehr dazu in SPÖ will „Jahrzehnt des Öffentlichen Verkehrs“ (salzburg.ORF.at; 4.10.2017).