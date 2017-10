Immer weniger Mopeds zugelassen

Die Zulassungszahlen für Mopeds und Mofas sind in Salzburg in den letzten Jahren gesunken. Von 2012 bis 2016 wurden rund 40 Prozent weniger der Fahrzeuge neu zugelassen. Ein Grund dafür seien die Ausbildungskosten, so der ÖAMTC.

Seit 2009 ist der Mopedführerschein für alle Lenker Pflicht, seit 2013 gibt es den AM-Führerschein mit einer verpflichtenden Ausbildung mit Theorie- und Praxisstunden. Parallel dazu können Jugendliche schon mit fünfzehneinhalb Jahren die L17-Autoführerscheinausbildung beginnen - und im B-Führerschein ist die Moped-Lenkberechtigung enthalten.

Ausgabe lieber gleich für den L17-Führerschein

Deshalb seien die Kosten für die Mopedausbildung der Jugendlichen für viele Eltern nicht attraktiv, sagt ÖAMTC-Salzburg-Sprecherin Aloisia Gurtner: „Wir raten den Eltern schon, wenn möglich, dass sie mit den Kindern die L17-Ausbildung machen - also kein Moped, sondern diese längere Ausbildung für den Auto-Führerschein. Zum einen sind ja Mopedfahrer im Straßenverkehr besonders gefährdet - die haben ja keine Knautschzone. Zum anderen ist das für Eltern sicher oft auch ein finanzieller Aspekt: Denn das Moped und die Ausbilung kosten Geld - und dann noch der (Auto-)Führerschein und möglicherweise ein Auto. Das ist für viele auch nicht leistbar.“

Generell sei auch das Angebot an öffentlichen Verbindungen in den vergangenen Jahren etwas besser geworden und das Moped nicht mehr so oft notwendig, ergänzt Gurtner. Außerdem fahren viele ältere Menschen, die früher mit dem Moped unterwegs waren, jetzt lieber mit dem E-Bike. In Salzburg sind derzeit knapp über 17.000 Mofas zugelassen - um 1.000 weniger als vor fünf Jahren.

