Bester Jungschauspieler: Salzburger nominiert

Ein 25-jähriger Salzburger ist für einen der wichtigsten österreichischen Theaterpreise nominiert: Jakob Elsenwenger könnte den Nestroy als bester Nachwuchsdarsteller bekommen. Er wurde am Salzburger Schauspielhaus ausgebildet.

Der Auftritt als „Talentierter Mr. Ripley“ brachte Jakob Elsenwenger die Nominierung ein. Seine Darstellung von Patricia Highsmiths Romanfigur am Theater der Jugend in Wien machte ihn zum Kandidaten für den Nestroy-Theaterpreis als bester Nachwuchsdarsteller.

Der 25-Jährige ist seit 2015 Ensemblemitglied im Theater der Jugend - und er bleibt trotz der möglichen Auszeichnung am Boden: „Ich finde, die Nominierung ist eine wahnsinnig schöne Bestätigung für die Arbeit, die man als Schauspieler leistet. Aber generell muss ich sagen, dass eine Auszeichnung nicht der Antrieb ist, warum ich Schauspieler bin. Ich möchte damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und davon leben können.“

„Komme immer wieder gerne nach Salzburg“

Aufgewachsen ist der heute 25-Jährige in Hallwang (Flachgau). In der Stadt Salzburg sammelte er seine ersten Schauspielerfahrungen: „Mit neun Jahren zum ersten Mal eine Statistenrolle im Festspielhaus. Dann war ich zehn Jahre lang beim Salzburger Advent in der Andräkirche in der Hirtentruppe. Ich habe dann auch immer auch in der Schule Theater gespielt - und dann während des Zivildiensts am Salzburger Schauspielhaus zu studieren begonnen.“

Trotz Engagements in Wien ist Elsenwenger mit Salzburg verbunden: „Ich komme immer wieder gerne nach Salzburg, weil meine ganze Familie dort ist und ich die Stadt einfach wahnsinnig liebe. Es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Es ist alles zwar kleiner, aber ein bisschen schöner.“

Verleihung am 13. November

Ob beim nächsten Heimat-Besuch dann auch der Preis mit im Gepäck ist, zeigt sich bei der Verleihung am 13. November. Der Nestroy zählt zu den wichtigsten Theaterpreisen Österreichs. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen im deutschsprachigen Theater.