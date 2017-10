Buchinger gewann Karate-Heimturnier

Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger hat am Wochenende bereits zum fünften Mal ihr Serie-A-Heimturnier in Salzburg gewonnen. Bei dem Wettbewerb trat ein Rekordteilnehmerfeld an: mehr als 1.400 Karateka aus aller Welt.

Der Ansturm in der Sporthalle Alpenstraße war groß - doch Lokalmatadorin Alisa Buchinger blieb davon unbeeindruckt. Trotz Darmvirus in der Vorwoche und starker Erkältung war die regierende Welt- und Europameisterin eine Klasse für sich. Die 24-Jährige feierte nach sieben gewonnenen Kämpfen zum fünften Mal den Sieg beim Heimturnier.

ORF

Mit Sieg „nicht gerechnet“

„Natürlich ist man da stolz - gerade bei so einem Teilnehmerfeld“, sagte Buchinger. „Bei mir (im Bewerb - Anm.) waren 115 Teilnehmerinnen aus 86 Nationen. Das ist ein Wahnsinn. Damit hätte ich heute gar nicht gerechnet, dass ich generell so weit komme - und dass ich’s dann auch noch gewinne.“ Alisa Buchinger wechselte nämlich vor Kurzem die Gewichtsklasse: Die Salzburgerin kämpft in Hinblick auf die Olympiaqualifikation für 2020 nun in der Kategorie bis 61 Kilogramm - bisher trat sie in der Klasse bis 68 Kilogramm an. In Salzburg feierte sie den ersten Sieg nach dem Umstieg.

2020 in Tokio hat der Karatesport Olympia-Premiere. Im Jänner beginnt dafür die strenge Qualifikationsphase. Darum wurde das Serie-A-Turnier in Salzburg quasi überrannt. Allein in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm waren 177 Starter mit dabei. Für den Salzburger und Vorjahresfinalisten Thomas Kaserer war bereits in Runde zwei Endstation. Sein Teamkollege Stefan Pokorny kam eine Runde weiter: „Die Atmosphäre war super. Das hat natürlich voll gepusht, dass man alles aus sich herausholt“, sagte Pokorny nach dem Wettkampf. „Zum Schluss habe ich alles probiert, alles riskiert - aber es ist mir in der dritten Partie einfach nicht aufgegangen.“

ORF

Große Herausforderung für Organisatoren

100 freiwillige Helfer waren im Einsatz, um dieses Serie-A-Turnier in Salzburg überhaupt durchführen zu können. Organisatorisch war es angesichts des sehr internationalen Feldes eine große Herausforderung, sagte Karate-Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner: „Italien mit 150 Teilnehmern, Frankreich mit 100 Teilnehmern und auch Japan ist mit 40 Teilnehmern da. Die machen schon den Probelauf für Olympia 2020.“ Auch Alisa Buchinger ist nach ihrem Heimsieg für die Olympia-Qualifkation wohl ausreichend motiviert.

Heimsieg bei großem Karate-Turnier Mehr als 1.400 Teilnehmer kamen am Wochenende zum Karateturnier nach Salzburg. Lokalmatadorin Alisa Buchinger holte den Sieg.

Link: