Skulpturenweg für Landessportzentrum

Das Universitäts- und Landessportzentrum Hallein-Rif (Tennengau) hat sei Samstag einen öffentlichen Skulpturenweg. Unter dem Motto „Move“ schuf Bildhauer Hartwig Mülleitner elf bis zu acht Meter hohe Stahlskulpuren.

Die Form der Kugel steht im Mittelpunkt des Skulpturenwegs - sie präsentiert sich entweder wehrhaft oder filigran. Mit seinen Werken will der Künstler Hartwig Mülleitner Denkanstöße liefern - vor allem auch für Sportler, die auf dem Gelände trainieren: „Ich habe die ganze Ausstellung ‚Move‘ genannt - Bewegung: erstens, weil ich sehr dynamische Formen habe. Andererseits heißt Bewegung auch Veränderung, Nicht-Stehenbleiben. Wir sind in einer sich verändernden Welt, wir selber verändern die Welt. Das ist auch in den Arbeiten spürbar.“

„Wollen auch den Schlossgarten öffnen“

Dynamisch gestaltete Stahlplastiken stehen auch in unmittelbarer Umgebung von Schloss Rif, sagt Sportzentrums-Direktor Wolfgang Becker: „Wir haben vor dem Schloss Rif einen wunderschönen barocken Schlossgarten, der für die Öffentlichkeit eigentlich bisher nicht zugänglich war. Durch diesen neuen Skulpturenweg wollen wir auch den Schlossgarten öffnen.“

Neue optische Akzente im Sportgelände: Der neue Skulpturenpark soll zum Treffpunkt für Sportler und Kunstinteressierte werden.

