A10: Katschbergtunnel wegen Übung gesperrt

Samstagabend ist an der Tauernautobahn (A10) der Katschbergtunnel zwischen St. Michael im Lungau und Rennweg (Kärnten) wegen einer Großübung stundenlang gesperrt.

Freiwillige Feuerwehr St. Michael im Lungau

Rund 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei proben zwischen 17.00 und 21.00 Uhr in beiden Röhren den Ernstfall. Ziel der Übung ist, dass die Alarmierung, die Koordination der Hilfskräfte und die Kommunikation ohne Zeitverzögerung laufen. Der Autobahnbetreiber ASFINAG habe ein Szenario ausgearbeitet - das aber vorerst geheim sei, so Tunnelsicherheits-Beauftragter Thomas Nessel: „Aber natürlich stehen wieder Löschen, Suchen und die rasche Erstversorgung von Verletzten am Programm.“

In Fahrtrichtung Villach ist die Tunnelröhre wegen der Übung zwischen 17.00 und 21.00 „zu“. In Fahrtrichtung Salzburg ist die Sperre kürzer - von 18.00 bis 20.00 Uhr. Der Verkehr wird zwischen St. Michael und Rennweg über den Katschbergpass auf der B99 umgeleitet.