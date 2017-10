Schöttel bald neuer ÖFB-Sportdirektor?

Peter Schöttel dürfte beste Chancen, neuer Sportdirektor beim ÖFB zu werden. Das hat sich am Freitag beim EM-Qualifikationsspiel des U19-Nationalteams gegen Litauen in Leogang (Pinzgau) gezeigt.

Dabei hat Schöttel gegenüber ORF Salzburg-Sportchef Christopher Pöhl bestätigt, dass er im Rennen für den Posten sehr gut liegt. "Es gab einen Anruf des Präsidenten. Er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte für den Fall, dass Willi Ruttensteiner eben nicht mehr Sportdirektor ist. Ich habe dem Präsidenten gesagt, dass ich meinen derzeitigen Job sehr gerne mache, aber dass das eben ein sehr reizvolles Angebot ist.

ORF

Dazu findet am Samstag ein Gespräch in Wien statt, zu dem ich eingeladen bin. Und ich werde diesen Termin auch wahrnehmen. Und danach werde ich wieder nach Leogang zurückfahren. Das habe ich auch der U19-Mannschaft genau so gesagt. Dieser Job wäre eine enorme Herausforderung, weil sehr viele Dinge zu bewältigen sind. Aber wie gesagt: Ich bin auch in meiner derzeitigen Funktion sehr, sehr glücklich."

