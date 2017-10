Arbeiter stürzt zwölf Meter in den Tod

In St. Veit im Pongau ist ein 60-jähriger Arbeiter Donnerstagnachmittag zwölf Meter vom Dach eines Bauernhofes gestürzt. Der Einheimische war sofort tot. Der Unfallhergang war Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt.

Der 60-Jährige war bei Abrissarbeiten eines Stallgebäudes bei einem großen Bauernhof in St. Veit beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann zwölf Meter in die Tiefe und erlag sofort seinen schweren Verletzungen. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

Erst am Mittwoch stürzte ein Pongauer von einer Hebebühne in der Stadt Salzburg 19 Meter in den Tod. Der 37-Jährige fuhr gemeinsam mit einem Kollegen auf der Hebebühne in den vierten Stock, als der Mann von der Hebebühne auf die Baustelle springen wollte, stürzte er ab und fiel mit dem Kopf auf einen Eisenbalken - mehr dazu in: Tödlicher Arbeitsunfall in der Stadt Salzburg (salzburg.ORF.at; 05.10.2017).