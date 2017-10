Durchwachsene Ernte: wenig Heu, viel Gemüse

Das Wetter bescherte den Salzburger Bauern eine durchwachsene Ernte. Gute Erträge gab es nur im Gemüsebau. Nach starken Einbußen in der Heuernte bietet die Landwirtschaftskammer nun Beratungen an.

Die schlechten Erträge bei der Heuernte treffen Milchwirtschaftsbetriebe in Salzburg. Sie sind auf Heu angewiesen. Vor allem der Flachgau gilt als Heumilchregion. Von den 5.000 Heumilchbetrieben in ganz Österreich liegt alleine ein Viertel in Salzburg. „Wegen des Schneefalls im Mai ist der erste Schnitt sehr gering ausgefallen. Der zweite mit dem heißen Sommer war dann sehr gut und der dritte Schnitt war durch den nassen September wieder sehr durchwachsen“, schilderte Georg Wörndl, Hölzlbauer in Henndorf (Flachgau).

Berater besuchen Höfe und erstellen Plan für Bauern

Die Landwirtschaftskammer reagierte mit einem Beratungsangebot auf die Wetterkapriolen. „Die Bauern können den Berater anfordern, der kommt auf den Hof und schaut sich die Situation an und berät, wie die Bauern ihr Heu möglichst effektiv und kostengünstig trocknen können und auch die optimale Qualität erreichen“, sagte Nikolaus Lienbacher von der Landwirtschaftskammer.

Landwirt investiert in Heutrocknungsanlage

Nach einer solchen Beratung investierte Gregor Neumayr 80.000 Euro in eine Heutrocknungsanlage für sein Reitgut in Wendlberg. In den vergangenen Jahren kämpfte er immer wieder mit minderwertigem Heu. „Das Problem ist, dass es zu wenige Sonnenstunden gibt und das Heu trocknet dann nicht ordentlich aus. Dazu kommt die Restfeuchte. Die Feuchtigkeit im Heu ist oft zu hoch und es beginnt in Folge zu schimmeln“, sagte Gregor Neumayr, Bauer am Reitgut Wendlberg.

Die 80.000 Euro bezeichnete der Bauer als gut angelegtes Geld. „Wenn ich eine schlechte Heuqualität habe, dann gehen die Leute mit ihren Pferden wo anders hin. Ich stehe für eine gute Heuqualität und das will ich auch beibehalten“, sagte der Landwirt. Der Großteil der Pferde wird in Wendlberg von Reitern eingestellt. Die insgesamt 35 Pferde verbrauchen am Tag knapp 600 Kilo Heu.