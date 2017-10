Gefällte Festungslinde: Holzstücke begehrt

Ein Stück Salzburg für daheim gibt es am Donnerstag für die Salzburger zum Abholen in der Altstadt. Die Holzstücke der auf der Festung gefällten Linde wurden verschenkt. Das Fällen des Baumes hatte für Aufregung gesorgt.

Offensichtlich wollen viele Salzburgerinnen und Salzburger ein Stück Holz mit Geschichte für ihr Zuhause. Die Kaiserbuche in Obertrum steht seit 2004 wegen eines Pilzbefalls und eines Unwetters nicht mehr und Ende September wurde auch die Festungslinde gefällt. Sozusagen zum Trost wurden am Donnerstag Stücke des jahrhundertealten Festungsbaumes verschenkt.

Linden-Stücke als Deko für Garten und Wohnraum

Ein Salzburger, der am Donnerstag ein besonders großes Stück des 200 Jahre alten Burghof-Baumes ergatterte, kündigte an, das Holzstück zu einem Tisch zu verarbeiten. „Nachdem die Linde so alt ist, wie Salzburg bei Österreich ist, war der Baum für einen Salzburger schon von großer Bedeutung“, schilderte der Salzburger.

Eine weitere Besucherin wird mit den Baumstücken ihren Garten dekorieren. „Es hat mir fast das Herz geblutet, dass die Linde gefällt wurde und wie ich dann gehört habe, dass man sich Stücke als Erinnerung mitnehmen kann, dann habe ich mir gesagt, weil ich selbst auch Linde heiße, muss ich mir ein Andenken holen. Jetzt habe ich ein paar Erinnungsstücke, die kommen in den Garten, sozusagen als Pflastersteine“, schilderte die Nicht-Salzburgerin.