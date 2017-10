Abtenau reißt altes Gemeindeamt ab

Die Marktgemeinde Abtenau jetzt ihr altes Gemeindeamt ab, um an dessen Stelle ein Lebenshilfe-Wohnheim zu errichten. Das Rathaus ist bereits im Mai ins ehemalige Bezirksgericht im Ort übersiedelt.

Nach fast sechs Jahrzehnten ist für das alte Amtsgebäude aus den 1950ern endgültig Schluss und ein Bagger macht aus dem schmucklosen Zweckbau Kleinholz. Bis Anfang 2019 errichtet die Salzburg Wohnbau hier ein neues Kombigebäude mit 17 Wohneinheiten für die Lebenshilfe, herkömmlichen Mietwohnungen, Büros, sowie einer Tiefgarage.

Das neue Gebäude kostet 3,5 Millionen Euro und wird deutlich größer und auch ein Stockwerk höher als das Alte.Finanziert wird es vom Salzburger Siedlungswerk, Raiffeisen und dem Land Salzburg. Neben der Lebenshilfe soll unter anderem auch der Abtenauer Tourismusverband einziehen.

ORF

Lebenshilfe-Schützlinge freuen sich auf Neubau

„Es wird markant in Erscheinung treten, wobei das oberste Geschoss etwas zurückversetzt sein wird“, sagt Dietmar Winkler von Salzburg Wohnbau. Auch die künftigen Bewohner des neuen Hauses sind vom neuen Standort mitten im Zentrum angetan. Das neue Haus bedeutet für sie eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität. „Viele unserer Leute wohnen jetzt außerhalb und haben nicht die Möglichkeit einmal auf einen Kaffee oder in ein Konzert in Abtenau zu gehen. Sie sind immer angewiesen, dass sie irgendwer hinfährt. Jetzt können sie einfach aus dem Haus gehen, das ist ein großartiger Schritt“, sagt Ferdinand Eder von der Lebenshilfe Abtenau.

Profitieren sollen aber auch alle, die die Lebenshilfe-Schützlinge bis jetzt zu Hause betreut und gepflegt haben, sagt Elternvertreterin Barbara Lanner. Die Abrissarbeiten in Abtenau sollen bis Ende Oktober dauern, unmittelbar danach beginnt der Bau des neuen Wohnhauses. Geplante Fertigstellung ist Anfang 2019.