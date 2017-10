Mehr als 9.000 Euro Schaden bei VS-Einbruch

Nach dem Einbruch in die Volksschule Salzburg-Gnigl hat am Mittwoch der Unterricht wieder begonnen. Unbekannte hatten das Gebäude in der Nacht auf Dienstag verwüstet und dabei 9.500 Euro Schaden angerichtet.

Einen Tag lang haben Reinigungspersonal, Schulwart und Lehrer der Volksschule Gnigl gebraucht, um die schlimmsten Verwüstungen zu beseitigen, aufzuräumen und das Gebäude wieder zu reinigen. Auch die Schadenshöhe konnte nun ermittelt werden: Sie setzt sich aus 3.500 Euro gestohlenem Bargeld, sowie 6.000 Euro Sachschaden am Gebäude und Inventar zusammen.

Am Mittwochvormittag lief der Unterricht zwar wieder normal. Auch wenn die Spuren der Verwüstung beseitigt sind, war das Interesse der Schüler am Einbruch enorm, sagt Hausmeister Georg Pletschacher. Die Polizei hat etliche Spuren gesichert, will aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht bekannt geben, um welche es sich dabei handelt.

