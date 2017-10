Habachtal Kandidat für Salzburg

Das Habachtal bei Bramberg (Pinzgau) ist der Salzburger Kandidat heuer bei der großen Nationalfeiertagsshow „9 Plätze, 9 Schätze“. Im Publikumsvoting setzte sich das Tal gegen die Taugl in Bad Vigaun und die Rotgüldenseen im Lungau durch.

Bürgermeister Hannes Enzinger (ÖVP) freute sich Mittwochmittag über die Nominierung „seines“ Tals: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die es möglich gemacht haben, dass unser Habachtal, unsere Smaragde, unsere Mineralien das Land Salzburg in Wien vertreten.“ Die Bramberger wollen mit einer etwa 25-köpfigen Delegation zu der Show am Nationalfeiertag nach Wien fahren. Der Sendetermin ist ja der 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2.

Wildkogel Arena/Museum Bramberg

Grüne Steine seit Jahrhunderten begehrt

Das Habachtal ist seit langer Zeit wegen seiner Smaragdvorkommen berühmt. Schon zu Zeiten des römischen Kaisers Nero wurde hier nach den Edelsteinen geschürft. Grüne Smaragde aus dem Tal sind heute noch in zahlreichen Kronschätzen europaweit zu finden: In den kaiserlichen Kroninsignien in Wien genauso wie im Tower in London. Auch in der Monstranz des Salzburger Doms sind 24 Smaragde aus dem Tal verarbeitet.

Wildkogel Arena/Rieder

Kommerziell abgebaut werden die Edelsteine im Habachtal nicht mehr - 1939 wurde der Betrieb eingestellt. Aber Hobby-Mineraliensammler suchen nach wie vor in dem Tal nach den Smaradgen und anderen schönen Steinen. Mehr über das Habachtal lesen Sie hier: Smaragde aus dem Habachtal (salzburg.ORF.at; 25.9.2017).