Protest in Maishofen: Landesrat versteht Anrainer

Die Anrainer, die sich gegen geplante Firmenansiedlungen in Maishofen-Atzing (Pinzgau) wehren, bekommen jetzt Unterstützung von Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG). Die derzeit geplante Zufahrt sei „nicht sehr optimal“.

Die Anrainer in Maishofen wehren sich gegen die geplante Ansiedlung von zwei Transportfirmen in ihrer direkten Nachbarschaft. Sie wohnen in Häusern nahe der Glemmtaler Landesstraße - und fürchten durch die neuen Betriebe zusätzliche Lärmbelastung - mehr dazu in Maishofen: Protest gegen Transportfirmen (salzburg.ORF.at; 2.10.2017).

„Alternative Zufahrtsmöglichkeit“

Verkehrslandesrat Mayr versteht die Einwände der Anrainer - und schlägt eine andere Zufahrt zu den neuen Firmen vor: „Es gäbe aus meiner Sicht in Richtung Saalbach eine alternative Zufahrtsmöglichkeit, die mir deutlich besser gefallen würde. Ich werden dann noch einmal mit meiner Abteilung beraten, wie wir uns jetzt endgültig verhalten sollen. Aber so, wie’s jetzt geplant ist, wie’s die Firmen und vor allem die Gemeinde wollen, ist es eine nicht sehr optimale Lösung.“

Die alternative Zufahrtsvarianten sei nicht nur aus Lärm-, sondern auch aus Sicherheitsgründen besser als die geplante Anbindung an das Firmengrundstück im Ortsteil Atzing, sagt Mayr.