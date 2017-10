Pinzgau: Polizei sucht Autorowdy

Die Polizei im Pinzgau sucht nach einem unbekannten Autorowdy: Der Lenker hat Montagvormittag auf der Pinzgauer Straße (B311) bei Bruck an der Glocknerstraße einen Mopedfahrer verletzt und andere Autofahrer gefährdet.

Der Autofahrer hatte den 15-Jährigen auf dem Moped bei einem Überholmanöver gestreift. Der Jugendliche stürzte in den Straßengraben, verletzte sich und musste vom Roten Kreuz ins Spital nach Zell am See gebracht werden.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Der Autolenker fuhr nach diesem Unfall aber einfach weiter und streifte noch mehrere andere Autos, die auf der Gegenfahrbahn unterwegs waren. Hier blieb es bei Sachschäden. Der Lenker hielt aber trotzdem nicht an. Eine Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten war bisher erfolglos. Die Polizeiinspektion Kaprun ersucht um Hinweise von eventuellen Zeugen.