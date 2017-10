Daniel Welser: Schlaganfall mit 34 Jahren

Red-Bull-Salzburg-Eishockeycrack Daniel Welser hat vor zwei Wochen einen Schlaganfall erlitten und lag eine Woche auf der Intensivstation. Nun beginnt der 34-Jährige bald seine Reha und freut sich über die „gewaltige Anteilnahme“.

Welser ist einer der erfolgreichsten österreichischen Eishockeyspieler der Gegenwart und hat bereits neunmal den österreichischen Meistertitel geholt, dreimal mit dem KAC, sechs Mal mit dem EC Red Bull Salzburg. Zwölf Jahre hat er das Trikot des Nationalteams getragen.

Vor zwei Wochen plagten den gebürtigen Kärntner plötzlich arge Kopfschmerzen. Er lies sich umgehend ins Krankenhaus bringen, wo eine Gefäßverengung im Gehirn festgestellt wurde. Eine sofortige Operation verlief erfolgreich und Welser ist jetzt auf dem Weg der Besserung. „Es ist nicht wie ein Gips für vier Wochen, sondern man sieht es mir garnicht an, dass ich einen Schlaganfall gehabt habe und für Stunden halbseitig gelähmt war. Soweit geht es voran“, sagt Welser.

Lange Rekonvaleszenz voraus

Der Profisportler ist sich im Klaren, dass er einen langen Weg der Genesung vor sich hat und ein Comeback in dieser Saison völlig ausgeschlossen ist. „Bis Mitte der Woche bin ich noch im Krankenhaus, dann darf ich für ein paar Tage nach Hause gehen. Dann beginnt die Reha mit 9. Oktober für 28 Tage in der Christian-Doppler-Klinik. Dann schauen wir weiter“, sagt Welser. Seine vierwöchige Rehabilitation in der Stadt Salzburg ist sehr aufwendig und deshalb ein stationärer Aufenthalt notwendig. Die täglichen Therapien laufen bereits seit ein paar Tagen. Welser ist hoch motiviert. Vor allem die Anteilnahme an seinem Schicksalsschlag durch Mitspieler, Fans, aber auch ehemalige Trainer haben ihn sehr berührt: „Ganz Eishockey-Österreich war nett und aufbauend.“

Spiele seiner Mannschaft verfolgt Daniel Welser derzeit aus der Ferne und wird Dienstagabend die Daumen drücken, wenn der EC Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League bei den Grizzlys in Wolfsburg gastiert.

