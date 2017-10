Eder-Gitschthaler neue Salzburger Bundesrätin

Die 56-jährige Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP) ist jetzt eine neue Vertreterin Salzburgs im Bundesrätin. Sie übernimmt das Mandat vom langjährigen ÖVP-Bundesrat Josef Saller (71), der sich zurückzieht.

Eder-Gitschthaler saß bereits zwischen Oktober 2006 und Oktober 2008 schon einmal im Parlament - als ÖVP-Nationalratsabgeordnete. Eder-Gitschthaler war bzw. ist Mitglied der Gemeindevertretung in Wals-Siezenheim (Flachgau), im ÖAAB Salzburg, im Salzburger Seniorenbund und bei den ÖVP-Frauen Salzburg. Darüber hinaus arbeitet sie in Institutionen und Vereinen, die sich den Themen Wohnen, Familie, Frauen, Soziales, Bildung und Kultur widmen.

Franz Neumayr

Ein von vier Salzburger Abgeordneten

Andrea Eder-Gitschthaler wurde 1961 in Vöcklabruck (OÖ) geboren. Nach der Schulbildung studierte sie Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg und wurde 1984 promoviert. Seit 1991 ist Eder-Gitschthaler bei der UNIQA tätig – zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Die neue Bundesrätin lebt in Wals, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Insgesamt sitzen im Bundesrat vier Vertreterinnen und Vertreter aus Salzburg: Neben Eder-Gitschthaler sind das noch Susanne Kurz (SPÖ), Heidi Reiter (Grüne) und Dietmar Schmittner (FPS).