„Meisterklasse“ für mehr Koch-Nachwuchs

Die „Meisterklasse Kulinarik“ ist ein neuer und österreichweit einzigartiger Lehrgang an der Tourismusschule Bad Hofgastein (Pongau). Er soll für ausreichend Koch-Nachwuchs sorgen. Die Schüler lernen dort auch von Haubenköchen.

Mit der neuen Ausbildung will die Tourismusschule ihren dreijährigen Schulzweig aufwerten - und bekommt dafür Unterstützung von Haubenköchen wie Vitus Winkler aus St. Veit im Pongau. Winkler war selbst einmal Schüler in Bad Hofgastein und stand bei einem Workshop Montagnachmittag den angehenden Köchen mit Rat und Tat zur Seite: Ein Hirschherz sollte schmackhaft zubereitet werden - eine Herausforderung für sich. Dazu gab’s gerührte Preiselbeeren, Kürbispüree und Selleriepüree.

Schon mit dem fachgerechten Schneiden fängt die Kochkunst an: „Zwiebel- und Selleriestücke müssen alle gleich groß sein, damit sie alle gleichzeitig fertig sind, wenn man sie gart“, sagte Schüler Fabian Teppan. „Das war der Tipp, den wir bekommen haben.“ Gewürzt wurde mit Wildkräutern, die die Schüler gemeinsam sammelten. Für Haubenkoch Winkler hat die Übung folgenden Sinn: „Es ist ein Verständnis, das sie bekommen: Was ist möglich? Sie müssen da nicht eine Kokosschnitzerl mit Kokospanade machen, sondern Klassiker wie ein Wiener Schnitzel oder ein gutes Kalbsgulasch - das sollen sie gut lernen.“

Lehrplan voll auf das Kochen konzentriert

Alle 18 Schüler in der „Meisterklasse Kulinarik“ sollen sich voll auf das Kochen konzentrieren, betont auch Tourismusschulen-Geschäftsführer Leonhard Wörndl: „Man hat im Lehrplan alles weggestrichen, was nicht mit Kochen zu tun hat und was man gesetzlich wegstreichen kann. Und wir haben die Partnerschaft mit diesen jungen Spitzenköchen. Das sind tolle Burschen, die hierher kommen, jeden Montag kostenlos einen Workshop halten - einfach aus Liebe zum Nachwuchs; aus ihrer Verantwortung heraus, dass wir in Österreich guten Koch-Nachwuchs bekommen.“

Insgesamt werden in der Schule 22 Workshops mit Spitzenköchen angeboten.

