Volksschule verwüstet: Kein regulärer Unterricht

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht auf Dienstag großen Schaden in der Volksschule im Salzburger Stadtteil Gnigl angerichtet. Zahlreiche Räume wurden verwüstet. Ein regulärer Unterricht sei nicht möglich, so die Schule.

Die Folgen des Einbruchs wurden erst Dienstagfrüh entdeckt, Polizisten nehmen gerade den Schaden auf. Die Eltern der 380 Schulkinder wurden per Textnachricht informiert, dass der reguläre Unterricht ausfällt.

Mehr als 20 Räume beschädigt

Ersten Polizeiinformationen zufolge sollen mindestens 20 Räume in der Volksschule schwer beschädigt worden sein. Die Beute dagegen soll nur ein geringer Bargeldbetrag sein. Die Einbrecher dürften über einen Baustellencontainer in das Schulgebäude eingedrungen sein. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Ein Ersatzprogramm für die Schülerinnen und Schüler sei organisiert worden, heißt es vom zuständigen Schulinspektor Johannes Lugstein. Sie werden entweder in der Schule Schlossstraße in Salzburg-Parsch oder im Gnigler Kindergarten betreut. Einige bleiben auch zu Hause bei ihren Eltern. Am Mittwoch sollte der Unterricht wieder normal stattfinden, hofft der Schulinspektor.

Das Gnigler Schulgelände ist zurzeit eine Großbaustelle: Dort errichtet die Stadt Salzburg als Schulerhalter einen neuen „Bildungscampus“, in dem Schule und Kindergarten sowie Gnigler Vereine in einem neuen, großen Gebäude zusammengelegt werden.