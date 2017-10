27-Quadratmeter-Wohnhaus als „Lebenstraum“

Ein eigenes Haus - aber nur mit 27 Quadratmetern Wohnfläche: Diesen Lebenstraum hat sich Simone Kamleitner in Schleedorf (Flachgau) erfüllt. Und sie will auch anderen zu solchen Häusern verhelfen. Das Interesse sei da, sagt sie.

„Weniger ist mehr“ - das ist das Motto von Simone Kamleitner. Seit zwei Jahren lebt sie in ihrem Microhaus in Schleedorf. Es ist klein, aber fein. Die Grafikdesignerin und Wohnberaterin realisierte ihr erträumtes Eigenheim mit viel Liebe zum Detail: „Es war so, dass ich an einem Tag einfach beschlossen habe: Das ‚Höher, Weiter, Mehr‘ muss aufhören“, schildert Kamleitner. „An diesem Tag habe ich zufällig statt einem Wohnwagen, den ich gesucht habe, dieses Haus gefunden. Und ich habe einfach immer den Wunsch gehabt, dass ich irgendwann ein Haus besitze. Ich wollte nie in einen Wohnbau mit Zwei-Zimmer-Wohnung leben.“

Reduzieren ist Voraussetzung

Seitdem wohnt und arbeitet die Flachgauerin auf 27 Quadratmetern - platzsparend, aber trotzdem mit genug Stauraum für sich. Der reiche aber nur, wenn man vorher reduziere, so Kamleitner: „Das Ganze ist sicher ein Prozess, der bei mir schon vor ein paar Jahren angefangen hat. Da habe ich gesagt: Ich will keinen Keller mehr. Da habe ich angefangen, den Keller auszuräumen, weil man in Wirklichkeit die Dinge auch gar nicht braucht, die da unten sind. Weitergegangen ist es dann bei einem Umzug, wo ich mich gefragt habe: Was habe ich eigentlich in dieser Wohnung nie gebraucht? Da habe ich alles weg gegeben. Dann geht es sicher über den Kleiderkasten, wo man sagt: Man verwendet nur gewisse Farben, die alle miteinander kompatibel sind.“

Die Terrasse mit Blick auf Schleedorf bringt zusätzlichen Lebensraum. 330 Quadratmeter ist das Grundstück groß. 220.000 Euro gab die Designerin für ihr Eigenheim aus.

Mit Microhäusern auf dem Markt

Aus dem privaten Wohntraum wurde letztendlich auch ein Geschäft: „Nachdem dieses Haus aus Slowenien ist und einige Probleme mit sich gebracht hat, habe ich gemeinsam mit meiner Schwester gesagt: Wir bringen jetzt die Microhäuser auf den Markt“, schildert Simone Kamleitner. „Am 1. September sind wir hinausgegangen und haben einen Tag der offenen Tür gehabt - da waren ganze 60 Menschen am ersten Tag da. Es gibt also sehr viele Interessenten - aus allen Altersgruppen und -klassen.“

Preislich beginnen bezugsfertige Microhäuser bei 85.000 Euro. Je nach Gestaltung variieren auch die Kosten.