Anrainer wehren sich gegen Transportfirmen

In Maishofen (Pinzgau) protestieren Anrainer dagegen, dass neben ihren Wohnhäusern Transportunternehmen angesiedelt werden sollen. Bürgermeister Franz Eder spricht von einem öffentlichen Interesse, die Gemeinde brauche Betriebe.

Die Anrainer wehren sich vor allem gegen den zusätzlichen Verkehr. Vier Betriebe will die Gemeinde auf dem Grundstück in der Ortschaft Atzing ansiedeln. Gegen das Grafik-Unternehmen und den Elektriker haben die Bewohner nichts einzuwenden. Anders sei das mit den zwei Transportunternehmen, gegen diese Betriebsansiedlung gibt es massiven Widerstand, sagt Anrainerin Theresia Nussbaumer.

„Wir befürchten dadurch eine wesentliche Verschlechterung unserer Lebensqualität, bedingt durch Lärm, Abgase und Erschütterungen. Wir haben schon mehrmals mit der Gemeinde gesprochen, werden aber offenbar nicht ernst genommen. Die Wohnhäuser befinden sich in der Nähe der Glemmtaler Landesstraße. Deshalb sind die Belastungen schon jetzt sehr hoch.“

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Der Maishofener Bürgermeister Franz Eder (ÖVP) weist die Vorwürfe zurück. Die Gemeinde hat die Fläche als Betriebsgebiet gewidmet, der Verkauf der beiden Grundstückes an die beiden Transportunternehmer sei im Laufen, sagt der Bürgermeister. Ob sich die Betriebe ansiedeln dürfen, werde die Bezirkshauptmannschaft Zell am See als Gewerbebehörde entscheiden. Bei einem „Nein“ werde die Gemeinde die Flächen wieder zurückkaufen, ergänzt Eder.

