EcoHimal: 25 Jahre Salzburger Hilfe in Nepal

Die Freiwilligen-Hilfsorganisation EcoHimal unterstützt seit 25 Jahren von Salzburg aus Menschen in Nepal. Die Gesundheits-, Bildungs- und Wasserversorgungsprojekte aus Salzburg werden nach wie vor dringend benötigt.

Die Bewohner des Landes am Himalaya haben Katastrophen wie Überschwemmungen heuer im August oder verheerenden Erdbeben nämlich kaum etwas entgegenzusetzen. Im April 2015 bebte die Erde in Nepal - 9.000 Menschen starben, Hunderttausende verloren ihr Dach über dem Kopf. Zahlreiche Kulturdenkmäler wurden zerstört.

ORF

Besonders hart traf das Erdbeben auch die Bevölkerung in abgelegenen Gebieten wie Solukhhumbu, einer der Projektregionen von EcoHimal. Dort werden seit vielen Jahren bereits Entwicklungsprojekte in Zusammenarbeit mit den Bewohnern der Dörfer umgesetzt, schildert der Leiter von EcoHimal, der Salzburger Kommunikationswissenschafter Kurt Luger.

„Besseres Leben für Leute in entlegenen Regionen“

„Ziel von EcoHimal ist es, die Lebensbedingungen der Menschen in den entlegenen Regionen massiv zu verbessern - zum Beispiel durch Gesundheitseinrichtungen, Maßnahmen für mehr Hygiene oder sauberes Trinkwasser, aber auch Brückenbau, Wegebau und ähnliches.“

ORF

Das Erdbeben von 2015 hat viele Straßen und Häuser zerstört. EcoHimal hat deshalb die Ausbildung von Handwerkern als einen der Schwerpunkte in der Region: Maurer, Zimmerer, Installateure werden ausgebildet und helfen beim Wiederaufbau der noch lange dauern wird. Auch die Wasserversorgung und die Gesundheit sind zentrale Anliegen, schildert Luger.

„Sauberes Wasser muss oft von weit geholt werden“

„Sauberes Wasser gibt es zwar, aber zum Teil muss man zwei Stunden gehen, um es zu holen. Diese Arbeit haben meistens Frauen zu erledigen. Und wenn wir das Wasser ins Dorf bringen und sauberes Wasser für alle zur Verfügung stellen, dann reduzieren wir einerseits die Arbeitslast der Frauen massiv und tragen andrerseits dazu bei, dass die Menschen dort gesünder bleiben.“ Sherpas werden zu Technikern ausgebildet- ein kleines Kraftwerk im Everestgebiet war das erste Projekt von EcoHimal vor 25 Jahren.

ORF

Seither konnten mit öffentlichem Geld, Spenden und Firmensponsorig viele weitere umgesetzt werden - unter anderem auch eine Internats-Schule für Waisen und arme Kinder in der Hauptstadt Kathmandu, sagt EcoHimal-Leiter Kurt Luger. „Denen zahlen wir eine Ausbildung und geben ihnen so quasi eine Chance auf ein vernüftiges, lebbares Leben. Wir sagen: Der Weg in die Schule ist der Weg aus der Armut.“

Hilfe aus Österreich wird weiter benötigt

So werden auch in weit entfernten Tälern zerstörte Schulen wieder aufgebaut. Auch dafür benötigt man weiterhin finanzielle Unterstützung aus Österreich. Spenden an EcoHimal sind an folgende Konten erbeten:

Hypo Salzburg IBAN AT73 5500 0102 0002 9349 BIC SLHYAT2S

Salzburger Sparkasse IBAN AT64 2040 4015 0015 3569 BIC SBGSAT2S

