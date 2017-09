Radfahrer nach Frontalkollision verstorben

Eine Frontalkollision zweier Radfahrer am 27. September in Salzburg hat nun ein Todesopfer gefordert: Wie die Polizei am Samstag mitteilte, starb einer der beiden Unfallbeteiligten, ein 76-jähriger Salzburger, im Spital. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Der Pensionist war Mittwochabend auf dem Mehrzweckstreifen der Elisabethstraße mit einem anderen, 37-jährigen Radfahrer kollidiert. Er war nach dem Unfall bewusstlos und wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am Samstag verstorben ist. Der andere Radfahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt - wie schwer, ist allerdings nicht bekannt. Bei dem Frontalzusammenstoß hatte keiner der Beteiligten einen Helm getragen.