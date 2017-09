St.Georgen: Wasserversorgung wieder intakt

In St. Georgen (Flachgau) ist die Wasserversorgung wieder freigegeben. Das Leitungswasser muss nicht mehr abgekocht werden, haben Gemeinde und örtliche Wassergenossenschaft Samstagvormittag mitgeteilt.

Sie berufen sich auf Befunde der Lebensmittelaufsicht sowie der Wasserrechtsbehörde des Landes Salzburg. Im St Georgner Trinkwasser seien jetzt keine Keime mehr festzustellen. Noch am Dienstag dieser Woche hat die Gemeinde St Georgen eine Warnung vor dem Leitungswasser herausgegeben.

Die Bewohner waren aufgerufen, das Wasser vor Gebrauch zumindest drei Minuten lang abzukochen, nachdem in einer Leitung Bakterien gefunden worden waren. Bei diesen Bakterien hat es sich um Enterokokken gehandelt, die gefährliche Infektionen wie etwa Lungen- oder Herzmuskelentzündungen auslösen können.

Betroffene Leitung vom übrigen Netz abgetrennt

Nach umfangreichen Untersuchungen sowohl des Wassers selbst als auch des Leitungsnetzes hat sich jetzt herausgestellt, dass die Bakterien tatsächlich nur in einer einzigen Hauszuleitung aufgetreten waren. Diese Leitung sei jetzt vom übrigen Netz abgetrennt worden, heißt es in einer Stellungnahme der Wassergenossenschaft. Woher die Keime in der betroffenen Leitung stammen, ist nach wie vor unklar.

