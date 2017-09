AK: Lehrlinge in Betrieben schlecht behandelt

Die Salzburger Arbeiterkammer beklagt einen zunehmend schlechten Umgang mit Lehrlingen. Die Zahl der Beschwerden nahm zu. Vereinzelt würden sogar Fälle von Gewalt gemeldet, zuletzt ist ein Lehrling in Salzburg geohrfeigt worden.

Fälle von Gewalt gegen Lehrlinge gelten in Salzburg als absolute Ausnahme. Trotzdem war es heuer schon das zweite Mal, dass sich ein Lehrling an die Arbeiterkammer gewandt hat, weil er geschlagen wurde. Im jüngsten Fall einigten sich die Arbeitnehmervertretung und der Lehrbetrieb auf einen Vergleich. Der Lehrling musste nicht mehr in den Betrieb zurück und erhielt außerdem insgesamt 4200 Euro Lehrlingsentschädigung.

Beschwerden über psychische Gewalt nehmen zu

Fälle mit körperlicher Gewalt seien laut Jürgen Fischer, Referent für Jugend- und Lehrlingsschutz bei der Arbeiterkammer, ungewöhnlich. Hingegen Beschwerden über psychische Gewalt sollen spürbar zugenommen haben. Darunter versteht die Arbeiterkammer Beschimpfungen, Beleidigungen und Erniedrigungen. Diese Vorfälle sollen häufiger gemeldet worden sein. Laut dem Jugend- und Lehrlingsschutzreferenten gebe es Hinweise darauf, dass sich viele Lehrlinge nicht trauen sich zu beschweren. In derartigen Fällen würden die Lehrlinge von sich aus die Lehrstelle wechseln.