Testbetrieb von 25-Meter-Obus startet

Am Montag beginnt in der Stadt Salzburg der dreimonatige Testbetrieb für einen neuen Doppelgelenksbus, den sich die Salzburg AG bei der Stadt Luzern ausgeborgt hat. Der Bus ist 25 Meter lang, und wird auf der Linie 3 eingesetzt.

Der Doppelgelenksbus wird ab Montag drei Monate lang zwischen Salzburg-Süd und Itzling eingesetzt und deckt somit die Nord-Süd-Achse in der Landeshauptstadt ab. Trotz seiner Größe soll der Bus laut Salzburg AG gut durch den Verkehr kommen.

Der Doppelgelenksbus ist insgesamt 25 Meter lang, das heißt um sieben Meter länger als die herkömmlichen Obusse in der Landeshauptstadt. Trotz seiner Größe soll der Bus leicht zu fahren sein, berichteten die Fahrer am Freitag bei einer ersten Ausfahrt. „Zwischen den Bussen ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied, weil die Achse des letzten Nachläufers mit lenkt. Deshalb hat der Bus fast ein ähnliches Fahrverhalten wie unsere verwendeten 18-Meter-Gelenkbusse“, schilderte Busfahrer Thomas Feichtinger.

25-Meter-Bus für 203 Passagiere

20 Fahrer der Salzburg AG haben die Lenkberechtigung für den neuen Bus. In den 18-Meter-Gelenkbussen haben 140 Fahrgäste Platz. Im Doppelgelenkbus sind es 203, die ab nächster Woche mitfahren können. Auch enge Haltestelle, wie beispielsweise jene am Salzburger Hauptbahnhof, werden angefahren. „In Salzburg hat es bereits 2012 einen Testbetrieb gegeben, da hat sich erwiesen, dass die Strecken grundsätzlich alle mit dem Doppelgelenkbus befahrbar sind. Dieser Test soll unter Realbedingungen zeigen, dass ein Einsatz auch planmäßig stattfinden kann“, sagte Christian Osterer von der Salzburg AG.

Kritiker: Doppelgenkbus alleine reicht nicht aus

Für das Forum Mobil wäre der neue Doppelgelenksbus ein erster Schritt für die Verkehrslösung in Salzburg. „Solange wir in Salzburg keine durchgehenden Busspuren haben, hilft mir auch ein Drei-Minuten-Takt machen, wenn der Obus im Stau steht und nicht schneller als das Auto ist, dann wird auch niemand auf den öffentlichen Verkehr umsteigen“, sagte Peter Haibach vom Forum Mobil. Bewährt sich der Bus in der Alltagspraxis, dann plant die Salzburg AG neun dieser Busse ab 2020 einzusetzen.