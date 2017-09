Räuber überfällt Tankstelle mit Küchenmesser

In Straßwalchen (Flachgau) hat ein Mann Donnerstagnacht eine Tankstelle überfallen. Der Täter bedrohte die zwei Angestellten mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Kurz vor Mitternacht betrat der Unbekannte die Tankstelle in Straßwalchen. Der Mann verdeckte sein Gesicht mit einem Strumpf oder Tuch und forderte die Angestellten mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf, das Geld aus der Kasse zu geben.

Anschließend verstaute der Täter die Beute in einen mitgebrachten Plastiksack und flüchtete in unbekannte Richtung. Laut den Angestellten soll der Räuber zwischen 25 und 35 Jahre alt, von dünner Statur und rund 1,80 Meter groß sein. Der Unbekannte trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, Schuhe und Handschuhe. Mit den Angestellten soll er in ausländischem Akzent gesprochen haben.