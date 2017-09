Mehrere Nadelöhr-Baustellen abgeschlossen

Rechtzeitig zum Tag der Deutschen Einheit kommende Woche dürften alle Nadelöhre auf den Durchzugsstraßen in der Stadt Salzburg beseitigt sein. Das bestätigte das Büro von NEOS-Baustadträtin Barbara Unterkofler.

Die Baustelle beim Hotel Stein an der Staatsbrücke führte in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder zu erheblichen Staus in der Imbergstraße. Damit ist seit Freitag Schluss, denn die Busspur wurde wieder für den Verkehr freigegeben, bestätigte Hoteldirektorin Margot Weindorfer. Die Stadt schrieb die Räumung der Busspur vor, wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens am Tag der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag.

ORF

Ignaz-Harrer-Straße und Nonntal ebenfalls fertig

Auch die Fernwärme-Baustelle der Salzburg AG in der Ignaz-Harrer-Straße wurde rechtzeitig zum deutschen Nationalfeiertag fertig, sagte ein Sprecher von Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS). Und nach knapp drei Monaten Bauzeit wurden außerdem die Bauarbeiten für eine neue Gas- und Wasserleitung in der Fürstenallee in Salzburg-Nonntal abgeschlossen. Die Baustelle sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Staus im Früh- und Abendverkehr in der Sinnhubstraße und der Leopoldskronstraße. Ob die Entfernung der Nadelöhre auf den Hauptverkehrsadern das traditionelle Verkehrschaos am Tag der Deutschen Einheit verhindern kann, wird der Dienstag zeigen. Durch Baustellen verschlimmert wird das Verkehrsaufkommen dieses Jahr jedenfalls nicht.

Einzig die Baustelle auf dem Rudolfskai wird noch für mindestens weitere vier Wochen eingerichtet bleiben.