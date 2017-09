„Bullen“ besiegen Marseille

Die Salzburger „Bullen“ haben in der UEFA Europa League zu rechten Zeit zu internationaler Topform gefunden. Das Team besiegte Olympique Marseille im Stadion Kleßheim mit 1:0.

Die Elf von Trainer Marco Rose erwies sich am Donnerstag am zweiten Spieltag gegen Olympique Marseille nicht nur als ebenbürtiger Gegner, sondern schickte den französischen Topclub mit einer Niederlage nach Hause.

GEPA / Mathias Mandl

Einige gute Chancen der Salzburger

Leidenschaft und Aggressivität hatte der Trainer vor dem Spiel von seiner dezimierten Mannschaft gefordert. Und er hat dann alles bekommen. Nach dem Ausfall von Fredrik Gulbrandsen rückte Hannes Wolf in die Spitze. Xaver Schlager feierte sein Comeback in der Startelf. Nach einigen guten Chancen in der ersten Halbzeit setzten die Salzburger in der zweiten Spielhälfte nach und kamen in der 73. Minute nach einem schön herausgespielten Treffer von Munas Dabbur zum Sieg.

Lainer: „Mit Disziplin zum Sieg“

Vorbereitet hat das entscheidende Tor der Verteidiger Stefan Lainer: „Wir haben ihnen ab und zu Bälle geschenkt, aber insgesamt haben wir gut verteidigt gegen den starken Gegner. Wir haben ihn mit Disziplin von Anfang an unter Druck gesetzt und keine Spielfreude bei Marseille aufkommen lassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

Und ein großer Schritt in Richtung K.O.-Phase. Salzburg ist nach dem Sieg gegen Marseille nun Tabellenführer der Gruppe I und trifft am 19. Oktober auswärts auf Konyaspor. Der türkische Cupsieger gewann Donnerstagabend das Heimspiel gegen Guimaraes mit 2:1.

Mehr über das Match der Salzburger gegen Marseille in sport.ORF.at

Link: