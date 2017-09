Toter bei Autounfall, Alpenstraße gesperrt

Auf der Alpenstraße bei Anif (Flachgau) in Richtung Salzburg-Süd ist gegen 6.00 Uhr bei Unfall ein Mann ums Leben gekommen. Er dürfte auf der falschen Fahrspur unterwegs gewesen sein und mit dem Pkw einen Lastwagen gerammt haben.

Näheres zum Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt. Viele Einsatzkräfte sind am Unfallort. Die Alpenstraße ist in dem Bereich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Lkw gehört laut Polizei einem Handelskonzern.

Wie lange die Sperre dauern wird, das ist laut Polizei unklar. Ausweichen können Autofahrer im Pendler- und Frühverkehr über die Hellbrunner Allee oder die Tauernautobahn.