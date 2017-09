GSWB: Auch Wohnung an Sohn des Direktors

Im Wohnungsvergabeskandal bei der GSWB sind vor der Donnerstag-Aufsichtsratssitzung neue schwerwiegende Vorwürfe bekannt geworden. Laut Angaben sollen auch Familienmitglieder der Direktoren mit Wohnungen versorgt worden sein.

Die Gemeinnützige Wohnbaugesellschaft war zuletzt wegen Vergaben von günstigen Wohnungen an leitende, gut verdienende Mitarbeiter in die Schlagzeilen geraten. Der Großteil der politischen Parteien verlangte als Reaktion mehr Transparenz bei der GSWB. Unter anderem auch die grüne Bürgerliste - mehr dazu in: Heftige Kritik an GSWB-Wohnungsvergabe (salzburg.ORF.at; 27.9.2017).

Aufsichtsrat genehmigt Kauf für Sohn des Direktors

Politiker trugen als Aufsichtsräte heikle Vergaben durchaus mit. So auch Gemeinderätin Ulrike Saghi (Bürgerliste). Zum Beispiel im Sommer 2016, als der Aufsichtsrat dem Sohn eines GSWB-Direktors den Kauf einer GSWB-Wohnung genehmigte. Im konkreten Fall handelte es sich um eine 96 m² große Neubauwohnung in Salzburg-Aigen mit einem 200 m² großen Garten für rund 300.000 Euro.

Dieser Fall geht aus einem Aufsichtsratsprotokoll hervor, das dem ORF vorliegt und vom gesamten Aufsichtsrat abgesegnet wurde - auch von der Bürgerliste-Politikern Saghi. Sie rechtfertigte den Kaufpreis. „Das ist ein ganz üblicher Preis im geförderten Mietwohnbau und hier den Sohn eines Direktors der GSWB gegenüber vielen zu benachteiligen, war mir nicht gerecht“, sagte Gemeinderätin Saghi.

Auch Bürgermeisterstellvertreterin Anja Hagenauer (SPÖ) nahm an der fraglichen Aufsichtsratssitzung teil. „Es wurde uns versichert, dass alles rechtens ist, und der gesamte Aufsichtsrat war dann mit dieser Auskunft zufrieden“, schilderte Hagenauer.

Prominente Aufsichtsräte an Genehmigung beteiligt

Neben Saghi wirkten an der Genehmigung auch noch andere prominente Aufsichtsräte mit, zum Beispiel AK-Präsident Sigi Pichler, der Landtagsabgeordnete Otto Konrad, die ÖVP-Politiker Christoph Fuchs und Kreibich sowie Robert Buggler von der Armutskonferenz. Der betroffene Direktor wollte zu dem Vorgang persönlich keine Stellungnahme abgeben. Schriftlich teilte er mit, „mein Sohn erfüllt sämtliche Voraussetzungen der Salzburger Wohnbauförderung. Der Kaufpreis der Wohnung wurde nach den gesetzlichen Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes ermittelt.“

Der erst kürzlich in den GSWB-Aufsichtsrat eingezogene SPÖ-Bürgermeisterkandidat Bernhard Auinger forderte als Reaktion, dass alle Wohnungsvergaben nur mehr über den Aufsichtsrat genehmigt werden dürfen. Im Übrigen seien die Eigentümervertreter Christian Stöckl und Harald Preuner, beide von der ÖVP, für die Besetzung der GSWB-Geschäftsführung zuständig. Und damit letztlich auch für deren Aktionen.

