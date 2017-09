Bessere notärztliche Versorgung für Flachgau

Patientinnen und Patienten aus dem Flachgau müssen gut 30 Minuten auf einen Notarzt warten. Dieser muss nämlich aus der Stadt Salzburg kommen. Im Flachgau wird eine bessere Versorgung verlangt.

Seit Dienstag scheint sich hier auch die Landespolitik einig zu sein. Noch heuer soll der neue Rot-Kreuz-Stützpunkt in Straßwalchen fertig werden. Wenn es nach den Bürgermeistern der Region geht, sollte dort auch ein Notarzt stationiert werden, der für den Flachgau und das angrenzende Oberösterreich zuständig sein soll.

Denn in der Region müssen Patienten zur Zeit auf den Notarzt aus der Stadt Salzburg warten. Seit November 2015 machen die Hausärzte in Salzburg keinen Bereitsschaftsdienst in der Nacht mehr - das haben Ärztekammer und GKK damals beschlossen.

ORF

Hausärzte sollen bei Notfällen helfen

Diese Lücke in der Versorgung wurde am Mittwoch im Landtag kritisiert. „Für die notärztliche Versorgung sind nicht die Hausärzte zuständig, sondern ausschließlich das Land“, sagte SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl. Gesundheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) will hingegen wieder die Hausärzte der Region für die Einsätze im Notfall gewinnen. Sie sollen als First Responder, also als ärztlicher Ersthelfer zu Einsatz fahren, betont Stöckl.

„Wir können das in peripheren Gebieten noch verbessern, indem wir bei wirklichen Notfällen die Hausärztinnen und Hausärzte dort bitten, dabei mitzuarbeiten und mitzuhelfen, dort vor Ort die ersten medizinischen Maßnahmen zu setzen, bis der Notarzt aus der Stadt kommt.“

Verhandlungen einstimmig beschlossen

Diesen Wunsch teil auch der Straßwalchener Bürgermeister Friedrich Kreil (ÖVP). „Wir haben ein sehr gutes Hausärzte-System, mit dem wir über Jahre und Jahrzehnte sehr zufrieden waren. Und das neue System sollte sich an das Hausärzte-System anhängen. Dann wären wir schon zufrieden.“

ORF

Die praktischen Ärzte der Region führen diesbezüglich Anfang Oktober noch Gespräche mit dem Land Salzburg. Sie wollten daher zunächst noch keine Stellungnahme abgeben. Im Landtag haben am Mittwoch schließlich alle Parteien einstimmig beschlossen, wieder mit den Hausärzten über die Notdienste zu verhandeln.

