Nationalpark-Ranger immer gefragter

Als gelungen bezeichnet die Geschäftsführung des Nationalparks Hohe Tauern die Veränderungen des Betreuungsangebots für Besucher. Gleich im ersten Jahr haben sechs Mal mehr Gäste als im Jahr davor die Dienste der Nationalpark-Experten in Anspruch genommen.

Seit heuer kümmern sich Nationalpark-Ranger in Informationshütten an den Taleingängen um die Besucher. Die neuen Rangerbasen an 13 Taleingängen im Salzburger Teil des Nationalparks Hohe Tauern sind ein Besuchermagnet. Die Ranger, ausgebildete Nationalparkexperten, stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite, haben Tipps zu den Highlights in Österreichs größtem Nationalparkparat und kennen lohnenswerte Wanderungen in den Tälern. Sie informieren über tagesaktuelle Themen und spezielle Naturphänomene des Tals.

Einige Stunden pro Tag können die Besucher die Nationalpark-Ranger bei der Arbeit im jeweiligen Tal kennenlernen. Eine Informationstafel bei der Basis zeigt den Gästen, wo sie den Ranger antreffen können.

In der ersten Saison bereits 80.000 Besucher betreut

Die Infohütten an den Taleingängen sind täglich außer Samstag mit einem Nationalpark-Ranger besetzt. Die Bilanz der ersten Saison nach Umstellung des Besuchermanagements des Nationalparks Hohe Tauern kann sich sehen lassen. 80.000 Besucher wurden von den Rangern betreut. In den vergangenen Jahren verzeichneten die geführten Touren jährlich nur rund 12.000 Teilnehmer.

Kürzere Aufenthaltsdauern der Gäste hatten die Nachfrage nach geführten Wanderungen einbrechen lassen. In allen Teilen des Nationalparks Hohen Tauern in Salzburg, Tirol und Kärnten sind ganzjährig 30 Ranger im Einsatz. Der Nationalpark Hohe Tauern ist der größte Nationalpark Mitteleuopas.

