Fußball zwischen Politik, Macht, Mythos

Ob Sportler das wollen oder nicht: Der Fußball hat auch stark politische Funktionen und Wurzeln. Seine Rollen zwischen Macht, Identität, Ausgrenzung und Integration sozialer Gruppen beleuchten Historiker bei einer Tagung in Salzburg.

Nach dem Auftakt im Jahr 2014 findet Donnerstag und Freitag an der Universität Salzburg die zweite Auflage der „Salzburger Fußballtagung“ statt. Unter dem Titel „Fußball zwischen Macht, Identität, Ausgrenzung und Integration“ stellen Wissenschafter und Autoren aktuelle Forschungsarbeiten und Publikationen vor. Die Fachtagung richtet sich an alle, die sich für Fußball interessieren.

Nicht nur Fachleute, auch Fußballfans eingeladen

„Nicht nur Historiker und Wissenschafter, auch wer gerne spielt oder einfach fußballbegeistert ist, ist willkommen“, sagt der Salzburger Historiker und Mitveranstalter Andreas Praher. Die Referentinnen und Referenten kommen vorwiegend aus Österreich und Deutschland, aber auch aus Polen. „Wir wollen einen Blick über den Tellerrand werfen, was sich sporthistorisch und fußballhistorisch in anderen Ländern tut.“

Jüdischer Fußball, Mythen, Neonazi-Fankulturen

Die Vorträge beschäftigen sich heuer mit der Geschichte des österreichischen Frauenfußballs, der Homophobie im organisierten Sport in Österreich oder rechtsextremen und neonazistischen Tendenzen in der heimischen Fußball-Fankultur. In Panels widmet sich die Tagung zudem dem jüdischen Fußballsport, dem Fußball in der Zwischenkriegszeit oder dem Mythos des deutschen Rekordmeisters FC Bayern als ein Gegner und Opfer der NS-Diktatur, der nach aktuellen Forschungsergebnissen differenzierter betrachtet werden muss.

Jugoslawen hatte eigene Liga in Salzburg

Ein weiteres Thema ist die Salzburger Jugoliga, die in den 1970er und 1980er Jahren weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit bestand. Bis unter anderem aufkeimender Nationalismus und die Zerfallskriege im ehemaligen Jugoslawien den Gastarbeitervereinen ein Ende bereiteten, spielten tausende Arbeitsmigranten in Hobbyligen parallel zu den regionalen Fußballligen.

Eine andere Studie hat am Beispiel des Aufstiegs und Falls des SV Grödig regionale Identität untersucht, etwa wie viele Stadienbesucher sich mit dem Verein oder der Region identifizieren. Parallel dazu wurde Schulkindern in der Gemeinde eine Fußballspieler-Vorlage zum Ausmalen gegeben, um festzustellen, wie viele Kinder sich dabei auf den Verein beziehen.

Am Donnerstagabend wird im Zuge der Tagung die kaum bekannte Geschichte der Fußballliga im KZ Theresienstadt im Film „Liga Terezin“ im Filmkulturzentrum „Das Kino“ präsentiert. Die Doku aus dem Jahr 2012 wurde bisher noch nie in Österreich gezeigt.

