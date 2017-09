Dritter Brand in einem Jahr in Wohnblock

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres mussten Bewohner eines Wohnblocks in Salzburg-Parsch eine unruhige Nacht erleben. Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr an, weil wieder in einem Kellerabteil Feuer ausgebrochen war.

Dieses Mal mussten sich die Bewohner der 40 Wohnungen allerdings nicht in Sicherheit bringen, schildert der Einsatzleiter der Salzburger Berufsfeuerwehr, Horst Reiter. "Die Türe zum Keller war verschlossen. Das war ein großer Vorteil, was die Verrauchung betrifft. Der Rauch hat sich daher nur im Keller angesammelt, während das Stiegenhaus rauchfrei geblieben ist. Somit waren die Bewohner auch keiner unmittelbaren Gefährdung ausgesetzt.

In dem Kellerabteil brannte eine große Menge an Zeitungen. Die Feuerwehr konnte den Glimmbrand rasch löschen und die glosenden Zeitungen aus dem Keller entfernen. Noch in der Nacht haben Kriminalbeamte mit den Ermittlungen begonnen, ob auch dieser Brand wieder gelegt worden sein könnte. Bei den beiden vorhergegangenen Bränden wird Brandstiftung vermutet.

