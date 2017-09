Drei Polizisten von Angreifern verletzt

In der Stadt Salzburg sind am Wochenende bei zwei Zwischenfällen insgesamt drei Polizisten von aggressiven Angreifern verletzt worden.

Sonntag stoppte ein Fußgänger ein Polizeiauto. Der 39-jährige Vorarlberger öffnete die Beifahrertüre und schlug mit Fäusten auf einen im Wagen sitzenden Polizisten ein. Und am Samstag wurden zwei Polizistinnen, die einen Streit schlichten wollten, von einem 23-jährigen Salzburger verletzt.

Vorarlberger mit Pfefferspray gebändigt

Der Fußgänger aus Vorarlberg hatte sich in der Sterneckstraße dem Streifenwagen, der stadtauswärts fuhr, in den Weg gestellt und ihn regelrecht abgefangen. Die offensichtlich grundlose Attacke auf den Beamten konnte sein Kollege schließlich beenden, indem er den rabiaten Mann aus dem Wagen zog und Pfefferspray einsetzte. Der 39-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Der Polizist erlitt Verletzungen an der Schulter und den Händen. Das Motiv des Übergriffes ist unklar.

Beamtin zu Boden geworfen

Die beiden Polizistinnen im Alter von 23 und 30 Jahren, die ebenfalls verletzt wurden, waren Samstag gegen Mitternacht mit einem Streifenwagen unterwegs. Im Stadtteil Maxglan bemerkten sie drei Personen, die offensichtlich in einen wilden Streit geraten waren. Nachdem sie die Situation vorerst beruhigen konnten, eskalierte der Konflikt erneut. Der Salzburger warf eine Polizistin zu Boden, ihre Kollegin eilte zu Hilfe.

Schließlich gelang es den beiden Beamtinnen, den jungen Mann auf dem Boden zu fixieren. Sie wurden bei der Amtshandlung am Knie verletzt, konnten laut Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg den Dienst fortsetzen. Der 23-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht.