Privatkonkurs: „Viele warten auf Novelle“

Ab 1. November dürfte die Zahl der Privatkonkurse in Salzburg und Österreich deutlich ansteigen. Denn dann tritt eine Gesetzes-Neuregelung in Kraft. Und deren Erleichterungen würden viele Schuldner abwarten, sagen Kreditschützer.

Bisher ging die Zahl der Privatkonkurse heuer österreichweit und in Salzburg deutlich zurück. Laut dem Kreditschutzverband (KSV) von 1870 schlitterten im Bundesland in den ersten drei Quartalen 243 Privatpersonen in die Pleite. Das ist ein Rückgang von knapp 15 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Österreichweit wurden 2017 bisher 4.759 Privatkonkurse eröffnet - sogar um 22 Prozent weniger als 2016.

„Jeder fünfte Schuldner stellt erst dann Antrag“

Ein Grund für diesen starken Rückgang sei das neue Privatkonkursrecht, das mit 1. November in Kraft tritt, sagt der KSV Dann dauert das Verfahren zur Tilgung der Schulden nur mehr fünf statt bisher sieben Jahre. Auch die gesetzlich vorgesehene Mindestquote an Schulden, die zurückzuzahlen sind, wurde gestrichen.

„Es ist so, dass nach unserer Einschätzung jeder fünfte private Schuldner auf diese Novelle wartet und erst dann seinen Antrag einbringen wird“, sagt Otto Zotter vom KSV. Im vierten Quartal werde deshalb die Zahl der Privatkonkurse steigen. Per Ende des Jahres rechnet der KSV dennoch mit insgesamt fünf bis zehn Prozent weniger Privatinsolvenzen als 2016.

Kritik an „Nacht- und Nebelaktion“ der Regierung

Die Konkursrechtsreform der scheidenden Bundesregierung sei überhaupt „Nacht-und-Nebelaktion“ gewesen, kritisiert KSV-Insolvenzexperte Hans-Georg Kantner. Die Regierung habe Ende März noch „ein letztes Mal Einigkeit und Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen“ wollen - und da sei gerade der Privatkonkurs in der Nähe gestanden: „So hat es ihn getroffen.“

Insgesamt 45 Millionen Euro Schaden seien alleine im Bundesland Salzburg in den ersten drei Quartalen durch Privatkonkurse entstanden, so die Gläubigerschützer. Die meisten Insolvenzen von Privatleuten gab es heuer in der Stadt Salzburg mit 117. Schlusslicht ist der Lungau - mit bisher nur vier Privatkonkursen heuer.

Positive Entwicklung bei Firmenpleiten

Bei den Firmen sehe es dagegen deutlich besser aus, so der KSV: Neun von zehn Salzburger Unternehmen sind kreditwürdig und finanziell flüssig. 62 Prozent der Unternehmen sprechen von einer guten beziehungsweise sogar sehr guten Geschäftslage. Und diese gute Wirtschaftslage lässt sich auch an der gesunkenen Zahl der Konkursanträge ablesen - 2017 betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr hier zehn Prozent. Mehr dazu in Deutlich weniger Firmeninsolvenzen (salzburg.ORF.at; 21.9.2017).