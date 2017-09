Bürgermeisterwahl mit drei Kandidatinnen

Lamprechtshausen (Flachgau) bekommt am Sonntag eine Bürgermeisterin. Denn erstmals in der Geschichte des Landes Salzburg treten bei einer Wahl nur Frauen als Kandidatinnen an. Gut 3.000 Bürger sind wahlberechtigt.

Für die Nachfolge des Lamprechtshausener Langzeitbürgermeisters Johann Grießner (ÖVP) bewerben sich die Finanzleiterin der Gemeinde, Andrea Pabinger (ÖVP), die Kosmetikerin Sonja Widmann (SPÖ) und die Bilanzbuchhalterin Marina Kaltenegger von den Freien Demokraten. Die Wahllokale sind bis 15.00 Uhr geöffnet. Sollte keine der Kandidatinnen eine absolute Mehrheit bekommen, gibt es in 14 Tagen eine Stichwahl.

Salzburg ist mit bisher nur vier Bürgermeisterinnen österreichweit Schlusslicht. An dieser Position im Bundesländer-Vergleich ändert auch die fünfte Bürgermeisterin des Landes in Lamprechtshausen nichts.

