Biber am Almkanal lockt Schaulustige

Am Samstag wurde das Wassersystem des Almkanals in der Stadt Salzburg wieder geflutet - und ein Biber nutzte das aus: Er saß am Nachmittag auf der Ufermauer und wurde von Passanten bestaunt.

Der Biber hatte es sich am Samstag auf einer Leiter auf der Mauer des Almkanal-Hauptarmes in Salzburg-Gneis bequem gemacht. Das Tier putzte sich - und ließ sich dabei auch nicht von den Schaulustigen stören, die vom anderen Ufer aus dem Biber mitten im Stadtgebiet zuschauten. Im Sommer ist der Almkanal-Abschnitt in Gneis von Badegäste gern genutzt. Nur wenige hundert Meter weiter fahren ganzjährig die Surfer auf einer stehenden Welle - der Almwelle.

Kanalsystem am Samstag wieder gefüllt

Das System des Almkanals mit insgesamt 18 Kilometern Kanälen wurde am Samstag nach und nach wieder mit Wasser gefüllt. Denn davor war der Kanal drei Wochen wegen der jährlichen Reinigung im September - der Almabkehr - geleert. Der Almkanal geht auf das Hochmittelalter zurück und stellte jahrhundertelang die Wasserversorgung der Stadt Salzburg sicher. Noch heute treibt der Almkanal 16 Kraftwerke an und speist Teiche. Zudem wird sein Wasser als Brauch- und Nutzwasser verwendet.

