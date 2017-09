Äschenzucht gefährdet: Jagd auf Otter gefordert

Fischer aus Hallein (Tennengau) fordern jetzt eine kontrollierte Jagd auf die zunehmende Zahl an Fischottern. Denn die Raubtiere gefährdeten ein Äschenzucht-Projekt des Fischereivereins.

Der Fischereiverein Hallein widmet sich seit Jahren einem Nachzuchtprojekt zur Rettung der Äsche. Die Fische aus den Zuchtteichen bei der Gamper Lacke in Hallein sollen in der Salzach und deren Nebengewässer wieder eingesetzt werden - ein Projekt, das auch von der EU gefördert wurde. Denn die Äschen-Bestände in Mitteleuropa gehen durch Wasserverschmutzung und Flussverbauung immer weiter zurück.

ORF

Fischotter fraßen 90 Prozent der Jung-Äschen

Doch die wieder wachsende Fischotter-Population machte den Halleiner Äschenzüchtern einen Strich durch die Rechnung: „Wir haben speziell im letzten Winter einen extremen Fischotterbefall gehabt“, schildert Manfred Deutenhauser vom Fischereiverein Hallein. „Wir hatten plötzlich fünf bis sechs Otter in der Anlage. Für die war das natürlich ein kleines Paradies. Für uns war das ein großes Problem - weil die sind speziell im Bereich der Äschen und der Bachforellen eingefallen und haben da massiven Schaden angerichtet.“

ORF

Im Winter war es einfach, Beweise zu sammeln: Fischotterspuren wurden zu Hauf entdeckt, dazu kamen Überreste angefressener Fische. Der Schaden in den Zuchtteichen sei enorm gewesen, sagt Deutenhauser: „Der Jungfischbestand wurde zu 90 Prozent reduziert. Von den Mutterfischen sind uns ganze 20 Stück verblieben.“

Raubzüge machen Zuchtarbeit zunichte

Denn ein Fischotter esse täglich rund zehn Prozent seines Körpergewichts, sagt Deutenhauser: „Wenn man davon ausgeht, dass ein größeres Exemplar zwischen zehn und zwölf Kilogramm hat, dann raubt er ein gutes Kilo Fisch pro Tag.“ Dieser unersättliche Appetit der Raubtiere stelle jetzt das Äschenprojekt in Frage, betont der Fischereivereins-Vertreter: „Wenn das Gleiche noch einmal passiert, dann werden wir in diesem Bereich nicht mehr tätig bleiben können. Es macht keinen Sinn, dass man die Fische in mühevoller Kleinarbeit nachzüchtet - und dann bricht uns der Otter ein und die ganze Arbeit war umsonst.“

Otter gegen Äschenzucht Die Äschenzucht in der Gamper Lacke in Hallein sei durch massive Fischotter-Raubzüge in Gefahr. Der Fischereiverein fordert deshalb Abschüsse.

Der Halleiner Fischereiverein fordert deshalb, dass Fischotter - so wie in Niederösterreich - kontrolliert bejagt werden dürfen. Denn der Fischotter fühlt sich bei der Gamper Lacke wohl. Und ein Einzäunen der Fischteiche zum Schutz gegen Otter sei hier nicht möglich, so die Fischer.

ORF

Links: