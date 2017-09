Hanf im Garten rief Polizei auf den Plan

Zwei 1,30 Meter große Hanfpflanzen im Garten eines Einfamilienhauses haben in Kaprun (Pinzgau) die Polizei auf den Plan gerufen. Beamte fanden bei einer Hausdurchsuchung bei dem 37-jährigen Pinzgauer noch mehr Cannabis.

Bereits Ende August hatten Polizisten die beiden Hanfpflanzen in dem Garten gesehen - und auch bemerkt, dass Cannabisblätter auf der Hauswand zum Trocknen aufgehängt waren. Die Polizisten ersuchten deshalb um einen Durchsuchungsbefehl - und bekamen ihn auch. Am Freitag rückten sie deshalb mit einem Polizeihund an und fanden im Heizraum des Hauses noch vier weitere Cannabispflanzen.

Bewohner wollte sehen, wie gut Pflanzen wachsen

Gegenüber der Polizei rechtfertigte sich der 37-jährige Hausbewohner damit, dass er die Pflanzen in einem Geschäft gekauft habe und nur neugierig gewesen sei, wie gut sie bei ihm wachsen würden. Wie viel Cannabis bei ihm sichergestellt wurde, ist laut Polizeibericht noch nicht klar - der Mann werde aber wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt.