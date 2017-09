Frisches Musiktheater beim Taschenopern-Festival

Gleich fünf Musiktheater-Uraufführungen sind am Samstag beim Taschenopern-Festival in der Stadt Salzburg zu sehen. Der Abend steht unter dem gemeinsamen Titel „Zeig mir dein Fleisch“.

Im Republic in der Salzburger Altstadt werden am Samstag die neuen Mini-Opern von Birke Bertelsmeier, Wen Liu, Gerhard E. Winkler und Stephan Winkler erstmals aufgeführt. Doch - anders, als es der Titel vielleicht vermuten lässt - ist dabei nicht viel nackte Haut zu sehen. Denn die Stücke drehen sich um den Körper - um Krankheit, Alter, Arbeit, Ausverkauf und Schönheit. Auch ewiges Leben aus Medizinerhand und das, was Liebe mit dem Menschenkörper machen kann, wird angesprochen.

Thomas Radlwimmer

Fünf Stücke zu je 20 Minuten

Jede der Taschenopern dauert ungefähr 20 Minuten - verbunden durch kommentierende Zwischenspiele. Und dass diese Erläuterungen nicht unbedingt ganz ernst sein müssen, zeigt der Satiriker Max Goldt Sonntagabend bei einer Lesung im Republic. Davor werden bei einer literarischen Matinee ab 11.00 Uhr die Preisträgertexte des Autorenwettbewerbs „Zeig mir dein Fleisch“ vorgestellt.

Das Taschenoperfestival beginnt am Samstag um 20.00 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommender Woche.

Link: