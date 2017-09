Notarzt im Flachgau: Keine Kooperation mit OÖ

Bei der Notarztversorgung für den nördlichen Flachgau und das angrenzende Oberösterreich zeichnet sich keine Lösung ab. Die oö. Ärztekammer fordere zu hohe Gagen, sagt das Land Salzburg. Bürgermeister der Region sind enttäuscht.

Der nördliche Flachgau ist zurzeit ein weißer Fleck bei der notärztlichen Versorgung. Die Anfahrtszeiten und -wege für die Notärzte aus der Stadt Salzburg sind relativ lang. Und in Straßwalchen (Flachgau) fanden sich noch nicht genügend Mediziner für ein ärztliches Netzwerk, das sich für Notfalldienste in der Nacht um am Wochenende abwechselt.

3.000 Euro für Wochenenddienst „maßlos“

Doch nicht nur im nördlichen Flachgau, sondern auch in den unmittelbar angrenzenden Gemeinden des südlichen Innviertels und des Bezirks Vöcklabruck (OÖ) wird über eine notärztliche Unterversorgung geklagt. Eine Zusammenarbeit über die Bundesländergrenzen hinweg scheitere aber derzeit an den Kosten, sagt Salzburgs Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP): „Es ist für mich völlig unverständlich und maßlos übertrieben, wenn in Oberösterreich die Ärztekammer fordert, dass für einen Wochenenddienst 3.000 Euro bezahlt werden. Über solche Sachen rede ich nicht einmal in Verhandlungen.“

Diese Absage sorgt für große Enttäuschung im Innviertel und im Bezirk Vöcklabruck. Bürgermeister dieser Gegend hätten sich einen Notarztstützpunkt erhofft. So sagt der Ortschef Erich Rippl (SPÖ) aus Lengau (OÖ): „Elf Bürgermeister aus dem Flachgau, dem südlichen Mattigtal und aus Vöcklabruck wären bereit, hier dies als Ganzes zu unterstützen. Es geht hier um eine Region von 40.000 Einwohnern. Und diese Region ist im notärztlichen Bereich unterversorgt.“

Schon jetzt steigende Kosten für Notversorgung

In Summe seien die Kosten für die akutmedizinische Versorgung in der Nacht und an den Wochenenden in Salzburg von einer Million Euro im Jahr 2014 auf zuletzt drei Millionen Euro angewachsen, erklärt Stöckl. Darin seien auch die Abgeltungen für die Spitalsambulanzen in Höhe von einer Million Euro berücksichtigt.

