91 km/h im Ortsgebiet: Razzia gegen Raser

Freitagabend hat die Polizei in der Stadt Salzburg eine Razzia gegen Raser im Ortsgebiet durchgeführt. Insgesamt 15 Lenker wurden ertappt und angezeigt. Der schnellste war mit 91 km/h in der Tempo-50-Beschränkung unterwegs.

Die Polizisten kontrollierten mit ihren Lasermessgeräten in Salzburg-Aigen sowie an der Vogelweiderstraße in Salzburg-Schallmoos. 15 Lenker wurden dabei gestraft, der schnellste war ein 48-jähriger Stadt-Salzburger mit den 91 km/h auf der Aignerstraße. Aber auch auf der Vogelweiderstraße fuhr ein Lenker mit 78 Stundenkilometern in die Tempokontrolle.

21 Anzeigen gegen zwei jugendliche Mopedraser

Auch im Tennengau wurde Freitagabend bezirksweit der Verkehr kontrolliert. Dabei fielen Beamten in Puch bei Hallein zwei Mopedlenker auf, die um 20 km/h zu schnell unterwegs waren. Die Polizisten verfolgte die beiden und konnten sie schließlich beim Lagerhaus Elsbethen (Flachgau) aufhalten. Eines der beiden Mopeds erreichte dann am Rollenprüfstand 91 Stundenkilometer. Das andere war offensichtlich von seinem Besitzer „zurückgestellt“ worden und schaffte am Prüfstand nur noch 41 Stundenkilometer.

Trotzdem wurden bei beiden Mopeds Kennzeichen und Zulassungspapiere abgenommen. Zudem wurden die beiden 15-Jährigen wegen insgesamt 20 Verkehrsübertretungen angezeigt. Einer der beiden Mopedlenker bekam zusätzlich noch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz - denn er zündete sich vor den Polizisten eine Zigarette an, obwohl er erst 15 ist.

