Zahlreiche Drogendelikte an einem Abend

In der Stadt Salzburg und in Puch-Urstein (Tennengau) haben Polizisten Donnerstagabend zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Jener in Salzburg-Itzling war zudem mit einem gestohlenen Wagen unterwegs.

Auf der Tauernautobahn auf Höhe Puch-Urstein fiel der 25-jährige Bosnier Donnerstagabend durch seine unsichere Fahrweise auf. Polizisten der Autobahnpolizei Anif (Flachgau) hielten den Mann auf. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Ein Amtsarzt stellte aber eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen.

Im Bahnhofsbereich in Salzburg-Itzling kontrollierten Polizisten Donnerstagabend einen 20-jährigen Lenker. Der Deutsche war durch Drogen und Alkohol beeinträchtigt. Der 20-Jährige war mit einem in Deutschland gestohlenen Fahrzeug unterwegs. Die Kennzeichentafeln, die der Deutsche verwendete, wurden in Österreich gestohlen. Der 20-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Cannabis in Socken versteckt

Wegen eines versuchten Drogenverkaufs nahmen Polizisten einen 22-jährigen Afghanen in der Altstadt mit auf die Polizeiinspektion. Der Asylwerber soll einer Studentin auf offener Straße Marihuana angeboten haben. Die Frau lehnte ab und verständigte die Polizei. Anhand einer Personenbeschreiben konnten die Beamten den 22-Jährigen anhalten. Der Verdächtigte händigte den Polizisten einen Socken gefüllt mit Marihuana aus. Der Studentin Drogen angeboten zu haben, stritt er aber ab.