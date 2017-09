Niederländer von Schneebrett getötet

Ein 24-jähriger Niederländer ist am Donnerstag von einem Schneebrett im Hagengebirge im benachbarten Berchtesgaden (Bayern) mitgerissen und getötet worden. Er war mit seiner Familie auf einer Wanderung im Landtal unterwegs.

Die vierköpfige niederländische Familie war auf einer Wanderung Richtung Gotzenalm unterwegs. Am Rückweg in das Landtal löste sich gegen 16.00 Uhr ein Schneebrett und riss den 24-Jährigen vor den Augen seiner Familie mit. Der junge Mann stürzte mehr als 80 Meter in felsigem Gelände ab und erlag seinen schweren Kopfverletzungen.

Familie steigt noch zu Sohn ab

Die Familie stieg noch zum abgestürzten Sohn ab, zu diesem Zeitpunkt war der 24-Jährige allerdings schon tot. Die Angehörigen entschlossen sich, selbständig ins Tal abzusteigen und setzten gegen 18.00 Uhr einen Notruf ab.

Niederländer bei Großeinsatz geborgen

Die Bergwacht Berchtesgaden leitete unmittelbar einen Großeinsatz ein: 14 Bergretter, vier Hubschrauberbesatzungen und vier Hundeführer der Lawinenhundestaffel suchten nach dem Verunglückten. Die geschockten und leicht unterkühlten Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Der Leichnam des 24-Jährigen wurde noch am Abend von einem Polizeihubschrauber geborgen. Auch die Bergretter wurden aus dem steilen Gelände geflogen.

Lawinenwarnung nach Wintereinbruch im Gebirge

Wegen des frühen Wintereinbruchs fiel in den Berchtesgadener Alpen laut bayrischem Lawinenwarndienst zuletzt bis zu einem halben Meter Schnee. Vor allem für das Gebiet zwischen Saalachtal und Hohem Göll gilt seitdem eine Lawinenwarnung.